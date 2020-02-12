شكرا لقرائتكم شوبير : مباراة الزمالك ضد الأهلي بالدوري ستقام فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلي



توقع الإعلامي أحمد شوبير عدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري في قمة الدوري المصري، وهي المباراة التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد إبداء مسؤولي القلعة البيضاء رغبتهم تأجيلها بسبب ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق ما بين المسابقة المحلية وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد الأهلي



وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم" إن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حسمت هذا الملف بعد أن أكدت إقامة المباراة في موعدها على ستاد القاهرة بدون جمهور، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وأضاف شوبير أن اللجنة الخماسية فتحت الباب أيضًا أمام احتمالية تأجيل المباراة،لكنها اشترطت ضرورة إرسال مسؤولي الزمالك والأهلي طلباً رسمياً بذلك حال وجود رغبة مشتركة.

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الزمالك ضد الأهلي



وأشار شوبير إلى أنه يتوقع ألا يتقدم الأهلي بهذا الطلب لأن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يرغب في اللعب بالموعد المحدد، خصوصا أنه لا يوجد تعارض مع مباراة صن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حدد الاتحاد الإفريقي إقامتها يوم 29 فبراير الجاري،أي بعد مباراة القمة بخمسة أيام.

الزمالك ضد الأهلي



ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات على لقب السوبر المحلي، على أن يلتقيا مجدداً يم 24 فبراير بالقاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

الزمالك ضد الأهلي



ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي في الدوحة، على أن يسافر بعدها إلى الإمارات لملاقاة الأهلي في السوبر المحلي، ثم يلتقي الترجي مرة أخرى لكن هذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقي، حيث يقام الذهاب يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 مارس المقبل.