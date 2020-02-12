شكرا لقرائتكم فايلر: نفكر حالياً في مباراة المصري فقط لاستكمال انطلاقة الأهلي الجيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري

وشدد فايلر خلاله حديثه مع اللاعبين في المحاضرات الفنية على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصري ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق في مشوار بطولة الدوري الممتاز.



الأهلي ضد المصري

كما أكد المدير الفني للأهلي على أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصري فقط وعدم الإنشغال بأي أمور أخرى خلال هذه الفترة .

وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.



الأهلي ضد المصري

ويواصل الأهلي مرانه صباح اليوم ضمن الاستعداد لمواجهة المصري، فيما يختتم الفريق تحضيراته مساء غد الخميس على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية.

Advertisements

وعقد المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المصري.



الأهلي ضد المصري

ويؤدي الفريق مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري ، ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.