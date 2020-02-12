شكرا لقرائتكم سر غياب مهاجم المقاولون العرب عن آخر 3 مواجهات فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب، عن سر غيابه عن الثلاث مباريات الأخيرة مع ذئاب الجبل في مسابقة الدوري العام ، مؤكدا أن الإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مباراة الأهلي وهو ماتسبب في غيابه عن مباريات طنطا وإنبي وبيراميدز على الترتيب.

وحقق المقاولون فوزا على طنطا بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة أمام بيراميدز أمس في مباراة الجولة 17 بهدفين نظيفين.

وأضاف سالم أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون المقبلة أمام النادي المصري، والتي تقام 19 فبراير الجاري ضمن منافسات دور الـ 16 في كأس مصر.

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ويعتبر محمد سالم أحد أهم العناصر المؤثرة مع المقاولون، حيث سجل سالم خمس أهداف خلال الموسم الجاري مع الفريق واستعاد بريقه ليلفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين.

من حانبه أكد عماد النحاس أن المقاولون أن لاعبي المقاولون بالغوا كثيرا في تحضير الهجمات وهو ما أثر على الفريق سلبا في مباراة بيراميدز، وقال مدرب الذئاب عقب اللقاء في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا بالغنا كثيرًا في عملية التحضير مع العلم أننا نبهنا على اللاعبين أهمية تفادي مثل هذه الأخطاء، لكن اللاعبين مصممين على التحضير، في النهاية وقعنا في أخطاء ساذجة، ففي الشوط الأول أخطأنا في التغطية بشكلا كبير، والهدف الثاني أثبت ذلك وتركنا الكرة لأنطوي، لتسجيل الهدف الأول".

وتمنى عماد النحاس، مواصلة الأداء المميز الذي قدمه فريقه خلال الدور الأول، مشيرًا إلى أنه تلقى هزيمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز وهي الفرق الأقوى في البطولة.