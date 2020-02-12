شكرا لقرائتكم كارتيرون ينفذ خطة فوز الزمالك على الترجي التونسي في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك على تنفيذ خطة فوز فريقه على شقيقه الترجي التونسي في السوبر الافريقي في مران اليوم الأربعاء ضمن الملامح النهائية لتحديد إمكانية خطف العملاق القاهري للقب الغائب عن حصون القلعة البيضاء منذ 17 عاماً.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة في ختام مران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، ضمن استعداته لمواجهة فريق باب سويقة التونسي الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي، مستندا إلي لائحة البطولة التي تؤكد على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والأخرى يقودها أمير عبد العزيز بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفيه استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين.

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب ، قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة فى السوبر الأفريقي المقام بقطر.