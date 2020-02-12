شكرا لقرائتكم تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يباشر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، في الدوحة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي،وهي المواجهة التي يسعى فيها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ أكثر من 15 عاما، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي -beIN Sports HD" الرياضية المشفرة، أو على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية المفتوحة، وسيتم أيضًا بث اللقاء عبر قناة الدوري والكأس القطرية.

خطة الزمالك ضد الترجي

وبدأ كارتيرون وضع اللمسات النهائية علي خطة الزمالك أمام الترجي والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع أستغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

الزمالك ضد الترجي

يفاضل كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرا لخبرته الطويلة واجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات مما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.

كما يخشي كارتيرون من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة علي مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدا الخميس.

ويفضل كارتيرون علي الاعتماد علي الخبرات في مباراة الترجي نظرا لقوة المنافس فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الاخيرة.

السوبر الافريقى

"السوبر يا زمالك" ، هو الهتاف المصاحب للجالية المصرية المتواجدة في قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى قطر ، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي.

الترجي ضد الزمالك Advertisements

على الجانب الآخر، أكد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على ثقته في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل 14 فبراير، على استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توج النادى الملقب بـ"الدم والذهب" بالنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصد أبناء القلعة البيضاء لقب كأس الكونفدرالية.