الضغط سلاح الزمالك أمام الترجي فى السوبر الأفريقى

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جدة - عمرو شويل قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل فقرة تدريبية حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب ، قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة فى السوبر الأفريقي المقام بقطر.

في الوقت الذى واصل فيه كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل .

كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

وفى ذات السياق عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل بدايه المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقي ، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين.

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فيما قاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.