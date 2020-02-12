شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي : برنامج حمدي فتحي العلاجي يسير بشكل رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن برنامج علاج وتأهيل حمدي فتحي، لاعب الفريق يسير بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي إن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا في زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.



وأضاف أن «فتحي»، سيتوجه من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجي، والبدء في مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألماني ماير.

كان حمدي فتحي، قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وبدأ في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة.

ويُنهي مسئولو النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر حمدي فتحي إلى المانيا يوم25 من فبراير الجاري لإجراء فحص طبي جديد من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة قبل عدة أسابيع ويؤدي اللاعب حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الأصابة، كما سيُسافر إلى المانيا يوم 25 الجاري من أجل الإطمئنان على البرنامج التأهيلي خلال جلسة مع الطبيب الألماني يوم 26 الشهر ذاته.

Advertisements

الأهلي ضد المصري

