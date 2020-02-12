شكرا لقرائتكم السبت .. اللجنة الطبية تعقد مؤتمرها الأول باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، مؤتمرها الطبي الأول، ظهر السبت المقبل الموافق الخامس عشر من فبراير الجاري، بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعرض اللجنة الطبية خلال المؤتمر رؤية الاتحاد في تفعيل دور اللجنة ورؤيتها المستقبلية وشرح استراتيجية العمل الطبي خلال الفترة القادمة.

في سياق أخر، منح مسئولو اتحاد الكرة، تعليمات إلى جهاد جريشة الحكم الدولي، بعدم التحدث لوسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة الدائرة بينه وبين لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وتواصل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو الجبلاية مع جهاد جريشة وطلبا منه عدم التحدث لأي وسيلة إعلامية لحين انتهاء الأزمة.. كما أكد رئيس اتحاد الكرة للحكم أن أزمته سيتم حسمها بين الدورين في الدورى.

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وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قد اختار جهاد جريشة حكمًا فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عاما) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

أكد جريشة لـ"الخليج 365"، أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.