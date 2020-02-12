شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ردا على باهر المحمدي: جوميز لا يملك إعطاء الإذن لأى لاعب للسفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " إذ افترضنا أن باهر المحمدى تحدث مع جوميز وحصل على اذنه للسفر لالمانيا مثلما يبرر اللاعب موقفه ، ماهى صلاحيات جوميز حتى يتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع لمجلس ادارة النادى"

وتابع : " جوميز مدرب محترف ويعرف دوره جيداً ، ونستبعد أن يكون شارك فى هذا التصرف السيىء من كابتن الفريق قبل ساعات من مباراة مصيرية مثل مباراة الرجاء بالبطولة العربية "

وكشف مصدر مقرب من باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى فى وقت سابق أن اللاعب حصل على موافقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للسفر لألمانيا للخضوع لفحوص طبية بعد معاناته من التهابات فى الحوض ، وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد استقر على تحويل باهر المحمدي للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي فور عودته من ألمانيا وعلم "اليوم السابع" أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدي بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه ، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق خاصة أن سفر المحمدي جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربي.

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وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى إن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ماوافق عليه جوميز ليغادر اللاعب أمس القاهرة وفور علم المحمدى بغضب مجلس الاسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس ادارة النادى الاسماعيلى ومن جانبه وعد جوميز المحمدى بإبلاغ ادارة الدراويش بتلقى اللاعب اذن منه قبل السفر .

"الخليج 365" كان قد انفرد بعدم معرفة مجلس ادارة النادى الاسماعيلى وجهازه الادارى بحقيقة سفر باهر المحمدى لألمانيا وعدم حصول على اللاعب على اذن قبل مغادرة القاهرة ، وقال مصدر في مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فوجئنا بسفر باهر المحمدي لألمانيا اليوم دون علم النادي ولا نعلم كيف حصل على جواز سفره ويضيف نفس المصدر: "الجهاز الفني فوجئ بغياب اللاعب وتأكدنا أنه لم يحصل على إذن من رئيس النادي "

وتابع: "المحمدي أعلن المقربون منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الإسماعيلي وهذا لم يحدث"

ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الإسماعيلية بداعي الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.