طاقم نرويجي يقترب من إدارة السوبر.. و "VAR" يظهر للمرة الأولى .. ورئيس اللجنة المنظمة: إقبال جماهير الأهلي أكبر من الزمالك

يقترب طاقم حكام نرويجي، من إدارة قمة السوبر التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم العشرين من فبراير الجاري.

تقنية الفيديو لأول مرة

ومن المنتظر أن تظهر تقنية الفيديو لأول مرة في تلك المباراة، بعد أن اقتربت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، من الاستعانة بطاقم نرويجي وسيتم الإعلان عن الطاقم خلال الأيام المقبلة. خسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

محمد فضل

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أشار إلى أن مجلس أبوظبي تكفل بالتكاليف المتعلقة بسفر بعثتي الأهلي والزمالك، إضافة إلى مسؤولي الجبلاية وقدامى القطبين، من أجل تسهيل إجراءات خوض السوبر، المقرر إقامته يوم 20 من الشهر الجاري.

التكتم علي الخلافات

وحرص اتحاد الكرة، على التكتم على أزمة الخلافات التي هددت بإقامة اللقاء في موعده خلال الأيام الماضية، سعياً وراء إيجاد حلول مرضية للطرفين، خاصة أن المجلسين تربطهما علاقات طيبة، نظراً لنجاح مهمة استضافة لقاءات السوبر السابقة التي أقيمت بالإمارت، على أن تشهد الساعات المقلبة، مفاوضات بين الطرفين لإنقاذ قمة السوبر من الإلغاء.

إقبال جماهير الأحمر على شراء التذاكر أكبر من الأبيض

بدوره، أكد سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في طريقها للحل، مشيرًا إلى أن إقبال جماهير الأحمر على شراء التذاكر أكبر من جماهير الأبيض.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة السوبر المصري 2018-2019 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

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مستعدين للاستقبال

وقال العريفي، في تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة والناس" عبر برنامج "يا مساء الأنوار": "كل شيء يسير على ما يرام بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال أهل البلد من جمهورية مصر العربية واستضافة السوبر".

تفاصيل الوصول

وأضاف: "ستصل بعثتا الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي قادمين من القاهرة يوم 17 فبراير الجاري، وسينتظم الفريقان في التدريبات خلال يومي 18 و19".

أزمة رعاة البطولة والحقوق الإعلانية

وعن الأزمة التي تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية، أوضح العريفي: "العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أي عوائق أو مشاكل تؤثر على المباراة، نفرح كثيرا لاستقبال الأخوة المصريين على مدار السنوات الماضية""حسيما نشر موقع "يلا كورة".

وأكمل: "لا يزال هناك مناقشات مع قنوات أبو ظبي الرياضية والأزمة في طريقها إلى الحل، الجميع حريص على إقامة السوبر المصري في أفضل صورة، والإمارات بلد المصريين".

العوائق ستزول

وتابع: "كل العوائق ستزول في القريب العاجل، وسنسمع غدا أخبار جيدة في هذا الشأن، ومن مصلحة السوبر المصري أن يُنقل عبر قناة أبو ظبي".

وواصل: "كنا نتمنى إقامة السوبر يوم الجمعة وحاولنا مع اتحاد الكرة تغيير الموعد، لكن تم الرفض بسبب جدولة الدوري المصري وتقرر إقامة المباراة يوم الخميس".

وأتم مسؤول مجلس أبوظبي الرياضي تصريحاته قائلا: "تم بيع 90% من التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كما هو موضح عبر الموقع الرسمي، والإقبال من جانبهم أكبر لحضور المباراة".