شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يعلن جاهزيته لمباراة المقاولون والمصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب سبب غيابه عن الثلاث مباريات الأخيرة مع ذئاب الجبل فى مسابقة الدورى العام، وقال سالم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سبب غيابه يرجع إلى الإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مباراة الأهلى، وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات طنطا وإنبي وبيراميدز على الترتيب.

كان المقاولون قد فاز على طنطا بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة أمام بيراميدز أمس في مباراة الجولة 17 بهدفين نظيفين.

وأضاف محمد سالم أنه سيكون جاهزا للمشاركة فى مباراة المقاولون المقبلة أمام النادى المصرى، والتى تقام 19 فبراير الجارى ضمن منافسات دور الـ 16 في كأس مصر.

ويعتبر محمد سالم أحد أهم العناصر المؤثرة مع المقاولون، حيث سجل سالم خمس أهداف خلال الموسم الجاري مع الفريق واستعاد بريقه ليلفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتى نادى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين.

من حانبه أكد عماد النحاس أن لاعبى المقاولون بالغوا كثيرا فى تحضير الهجمات وهو ما أثر على الفريق سلبا في مباراة بيراميدز، وقال مدرب الذئاب عقب اللقاء في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا بالغنا كثيرًا في عملية التحضير مع العلم أننا نبهنا على اللاعبين أهمية تفادي مثل هذه الأخطاء، لكن اللاعبين مصممين على التحضير، في النهاية وقعنا في أخطاء ساذجة، ففي الشوط الأول أخطأنا في التغطية بشكلا كبير، والهدف الثاني أثبت ذلك وتركنا الكرة لأنطوي، لتسجيل الهدف الأول".

وتمنى عماد النحاس، مواصلة الأداء المميز الذي قدمه فريقه خلال الدور الأول، مشيرًا إلى أنه تلقى هزيمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز وهي الفرق الأقوى في البطولة.