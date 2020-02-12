شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هاجر هشام لاعبة سلة سبورتنج: بحب الأكل الصينى وصيد السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب هى هاجر هشام عامر لاعبة فريق كرة السلة بنادى سبورتنج، التى تشارك حاليا مع فريقها فى دورة الألعاب العربية بالشارقة، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:



هاجر هشام عامر

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم بس للأسف فى الوقت الحالى مش برسم كتير، ومهتمة أكتر بصيد السمك.



هاجر مع اسرتها

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الأكل الصينى، أى أكلة صينية بحب أعملها.

من نجمك المفضل ؟

عمرو دياب هو نجمى ومطربى المفضل وبحب أسمع كل أغانيه.

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هاجر عامر

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى ايه ؟

الحمد لله أنا معيدة فى إحدى الأكاديميات الخاصة بالهندسة، وهى دى الحاجة اللى بحبها بجانب الرياضة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا مش برد، لكن بكتفى ببصة من فوق لتحت كده، ده اللى بيخلى الواحد مش واخد حريته.



هاجر وشقيقها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

أروى جودة، ومن خارج مصر إيما واتسون.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا.



هاجر لاعبة سلة سبورتنج

هل الرياضة عقبة فى طريق الفتاة بعد الزواج ؟

الرياضة عمرها ما كانت عقبة، الموضوع فقط يحتاج تنظيم وقت مع وجود تفاهم بين الطرفين.

ما أصعب المواقف التى واجهتك بسبب الرياضة فى حياتك الأسرية ؟

الموقف الصعب اللى بيواجهنى وأكيد بيواجه أى رياضية هو السفر الكتير.