شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفظ لاعبى الزمالك كيفية الضغط على المنافس استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تدريبية حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب، قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة فى السوبر الأفريقى المقام بقطر.

فيما واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى الإصابات والتأهيل.

وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

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كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل بدايه المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقي ، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين.

في نفس الوقت قاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.