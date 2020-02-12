شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تقرب على ماهر من تولى القيادة الفنية لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى من تولى القيادة الفنية لوادى دجلة بعد رحيل اليونانى تاكيس جوناس عن القيادة الفنية للفريق الدجلاوى، بعد الهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة عشر للدورى.

ويعقد على ماهر جلسة خاصة حاليا مع مسئولى وادى دجلة للاتفاق على الخطوط العريضة ووضع صيغة تفاهم بين الطرفين قبل تولى المهمة بشكل رسمى، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة ويحتاج لاختيار مدير فنى جديد فى أسرع وقت ممكن.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".