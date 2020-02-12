شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن التحديات المقبلة وينصح لاعبيه: فكروا فى المصرى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أهمية مباراة المصرى التى تقام مساء بعد غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الأسبوع السادس فى بطولة الدورى الممتاز، وشدد المدير الفنى على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز.

وأكد فايلر خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة .

وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

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ويواصل الأهلى مرانه صباح اليوم ضمن الاستعداد لمواجهة المصرى، فيما يختتم الفريق تحضيراته مساء غد الخميس على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية.

وعقد المدير الفنى للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المصرى.

ويؤدى الفريق مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصرى، ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفنى، يخوض الفريق مرانه فى الرابعة عصر غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التى ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.