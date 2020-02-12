شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد: أسوان بوابة العودة للأهلى والانضمام للمنتخب الأولمبى شرف عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب فادى فريد مهاجم نادى أسوان حالياً والأهلى سابقاً، عن سعادته الكبيرة بحديث شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عنه، والذى أكد فيه أنه سينصم إلى معسكر المنتخب القادم بعد تألقه مع أسوان، وكان فادى فريد قد سجل 5 أهداف مع أسوان في الموسم الجاري، ليتصدر قائمة هدافي الفريق.

وكشف المدير الفني للمنتخب الأولمبى أنه سوف ينضم وجوه جديدة خلال المعسكر القادم مثل حسن على لاعب المصرى البورسعيدى، وفادى فريد لاعب أسوان ومحمود جاد حارس فريق إنبى، بسبب انضمام لاعبين الى المنتخب الوطنى الأول خلال المرحلة المقبلة.

وقال فادى فريد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، رحلت عن الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقتى 97 و98، وانتقلت لأسوان مجانا.

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وأضاف فريد: عندما كنت فى الأهلى تم تصعيدى لأكثر من مرة إلى الفريق الأول، لكن لم أحصل على فرصة للمشاركة بسبب حساسية مركزى، ونظرا للضغوط الجماهيرية لم تتح لي فرصة المشاركة دائما المدرب يبحث عن اللاعب الجاهز بشكل كامل، ولذلك رحلت إلى أسوان، وأتمنى أن أحقق طموحاتي مع أسوان في الموسم الجاري.

واستطرد هداف أسوان: أتمنى أن أعود للأهلي مجددا وهذا لن يحدث إلا بتألقي مع أسوان، الأهلي بيتي وحياتي كلها في القلعة الحمراء، وإذا تلقيت عرضا من الزمالك لا توجد أزمة نحن في عصر احتراف وسأتواجد في المكان الذي أستطيع أن أتألق فيه.

وعن المنتخب الأولمبي قال فادي فريد: الانضمام للمنتخب الأولمبي فرصة عظيمة، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة كابتن شوقي غريب.