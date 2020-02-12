شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف فى حوار الوداع: جاريدو "طفشّنى" ورفضت الأهلى فى 2007 بسبب "العتاولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - لما الأهلى بيركب الدوري..مبينزلش..والقيعى قالي: انتقالك للأهلي أتأخر 6 سنين- رفضت "المرمطة" في المظاليم أحتراماً لتاريخي ..ونصيحة على ماهر سر تألقي بعد الرحيل عن الأهلى- نفسي صالح جمعة يرجع ويكسّر الدنيا ..والاهلي مش هيسيب مؤمن زكريا في "الظروف دي"- حسن شحاته كان بيجمع تبرعات ويوزّعها ع الغلابة في أنجولا- أتمنى حسام حسن يدّرب الأهلى..ومش عايز الاهلى يكسب صن دوانز خمسة- الاهلى سيهزم الزمالك في السوبر وأحلم بانتقال طارق حامد للأهلى- مباريات الاعتزال موضة وانتهت ورفضت حضور تكريم الاهلي

أثبت بما لايدع مجالا للشك أنه أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية، قدم أدلة حضوره وتواجده بلدغات قاتلة فى شباك المنافسين عبر رحلته فى جميع الأندية التى لعب لها وعلى رأسها الأهلى ، حصل مع الفراعنة على لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 وظهر مع المنتخب في كأس العالم للقارات كما حصد كأس مصر عام 2011 مع إنبى وتوج مع الاهلى ببطولة الدورى العام والكونفدرالية والسوبر الافريقى ، أحرز مع النادى الأهلي هدفاً تاريخياً فى مرمى فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى بطولة الكونفدرالية، ولكنه رحل عن القلعة الحمراء بقرار من الاسبانى جاريدو.. ”الخليج 365” يحاور أحمد رؤوف مهاجم الأهلى وبتروجت الذى أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة منذ ساعات قليلة..

*لماذا اتخذت قرار الاعتزال في هذه الآونة ؟

تلقيت عروض كثيرة في الفترة الأخيرة منذ رحيلى عن بتروجت بعدما رفضت اللعب في الدرجة الثانية احتراماً لتاريخى وكلما أقدمت على الموافقة على أحدهم وجدت شعوراً داخلياً يطالبنى بالاكتفاء بما سبق وإعلان قرار الاعتزال .

*ماهى الخطوة القادمة بعد الاعتزال ؟

قررت الحصول على بعض الكوروسات التدريبية للعمل في مجال التدريب ، وأسعى لقضاء فترة معايشة في المانيا .

*لماذا فضلت التدريب ؟

أعشق التحديات وأكره العمل السهل ومهنة التدريب صعبة للغاية لذلك فضلت العمل بها.

*أين قضيت أفضل فترات تألقك الكروى ؟

داخل انبى ، أنا الهداف التاريخى للنادى البترولى ، اكتشفنى في بداية حياتى إمام محمدين وأدين له بالفضل في كل رحلتى مع الكرة بجانب الثنائى علاء عبد الصادق وفتحى مبروك.

*لماذا رفضت الانتقال للزمالك إبان تألقك في انبى ؟

تلقيت عرضاً من الاهلى والزمالك ورفض انبى العرضين وتمسك بكل نجوم الفريق وقتها.

*ولماذا فشلت صفقة انتقالك للأهلى في 2007 ؟

جوزيه طلبنى وعلاء ميهوب كان بيتابعنى وقعدت مع عدلى القيعى وخدت 50 ألف جنيه ووقعت على العقد ثم جالى عرض من انبى وكان الاهلى بيضم وقتها عتاولة متعب وفلافيو وأبو تريكة خوفت أروح أقعد على الدكة فقررت الموافقة على عرض انبى ورجعت فلوس الاهلى .

*وكيف جاء انضمامك للأهلى في 2014 ؟

محمد يوسف كان مدير فنى وقتها للأهلى وطلبنى وبالفعل وقعت وتمت الصفقة وعدلى القيعى قالى وجودك في الاهلى اتأخر 6 سنين .

*هل تعرضت للظلم في الأهلى ؟

لم أحصل على فرصتى كاملة ، جاريدو كان السبب في رحيلى عن الأهلى ، كانت كل الظروف مهيئة للتألق ولكنه رفض منحى فرصة المشاركة مع عماد متعب وعمرو جمال ، أتسرع في قرار رحيلى .

*البعض يؤكد أن جاريدو كان مدرب متميز مارأيك ؟

كان بيشتغل فنى كويس ، بس البطولات اللى خدها مع الاهلى كان السبب الأول والأخير فيها روح الفانلة الحمراء .

*هل تتذكر موقف من نجوم الاهلى وقت رحيلك ؟

كلهم كلمونى قالولى متزعلش بس أتذكر نصيحة على ماهر فهو الأقرب لقلبى ، قالى كمل وميهمكش هترجع أقوى.

*هل تحدث معك محمود طاهر رئيس الاهلى وقتها ؟

كلمنى وقالى هنعمل حفلة تكريم ليك ولكنى اعتذرت عن الحضور لإنشغالى ببعض الأمور وقتها .

*ماهى أسرار تألقك تحت قيادة حسام حسن ؟

مدرب كبير بمعنى الكلمة ، وأتمنى ياخد فرصته ويدرب الأهلى ومنتخب مصر .

*ماتقييمك لاداء الفراعنة في عهد حسام البدرى ؟

البدرى هينجح مع المنتخب رغم البداية السيئة ، فهو يملك كل المقومات التي تؤهله للنجاح مع المنتخب .

Advertisements

*البعض كان يؤيد عودة حسن شحاته لتدريب الفراعنة ماردك ؟

حسن شحاته هو المدرب الأنسب لكل زمان ومكان .

*ماهى ذكرياتك مع التتويج مع الفراعنة بكأس الأمم الافريقية 2010 ؟

منتخب مصر كان بيضم وقتها لاعبين أساطير في كل مركز من مراكز الملعب وكان معانا مدرب بمعنى الكلمة هو حسن شحاته ، كانت له تصرفات إنسانية جميلة معنا أتذكر أنه كان يجمع التبرعات منا بعد كل مباراة نفوز بيها في أنجولا ويوزعها على الفقراء بجانب ذبح الاضحية .

*لو كنت تلقيت عرضاً من الزمالك ماذا سيكون ردك ؟

كنت هفكر لان الأمر محتاج دراسة عشان مخسرش جمهور الأهلى .

*هل ضمن الاهلى التتويج بالدوري هذا الموسم ؟

الاهلى لما بيركب مبينزلش تانى .

*وماذا عن فرص الاهلى في التتويج بدوري الابطال ؟

أتمنى نهائي مصري بين الاهلى والزمالك ، وبالطبع أحلم بتتويج الاهلى باللقب ، لاسيما أن الفريق يضم نخبة من النجوم ومدرب متميز مثل فايلر .

*وماذا عن مواجهة صن دوانز الافريقى ؟

بالجمهور الاهلى قادر على الإطاحة بصن دوانز ، ومش عايز اكسب خمسة ، عايزين نصعد وبس

*من هو أهم لاعب في الوقت الحالي بالأهلى ؟

عمرو السولية .

*كفة الاهلى أم الزمالك الأرجح في السوبر المحلى ؟

الاهلى أقوى من الزمالك وسيتوج بالسوبر .

*ماهى نصيحتك لصالح جمعة مع الاهلى ؟

خسارة موهبتك ياصالح ، في ايدك تبقى أحسن لاعب في مصر ، وعندك طموح كبير ، استغل الصفحة الجديدة مع الاهلى وارجع كسر الدنيا .

*وماذا عن مؤمن زكريا ؟

الاهلى مش بيسيب ولاده يامؤمن ، هترجع احسن من الأول ان شاء الله

*هل تؤيد رحيل شريف اكرامى عن الاهلى ؟

الاهلى لن يوافق على رحيله ، لازم يختم حياته الكروية في القلعة الحمراء ، شريف محترم وحارس كبير .

*وماذا عن حسام عاشور ؟

هيكمل مع الاهلى ، صعب يلعب في أي نادى غير الاهلى بعد السنين دى كلها .

*هل ستقيم مباراة اعتزال ؟

موضة وانتهت ، ومش عايز اعمل مباراة اعتزال

*من هو اللاعب الذى تتمنى أن تراه بقميص الأهلى ؟

طارق حامد لاعب الزمالك .

*كم عدد أهدافك ؟

سجلت 73 هدف في الدوري و 22 هدف في كأس مصر و 21 هدف أفريقى وتوجت هدافاً لكأس مصر موسم 2009 وهداف لدوري 2011 الذى تم الغاؤه برصيد 10 اهداف وكنت ثانى هدافى الكونفدرالية موسم 2010.