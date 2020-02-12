شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لـ باهر المحمدى: ما علاقة جوميز بالموافقة على سفرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق لا يملك صلاحيات إعطاء الإذن لأى لاعب للسفر خارج البلاد دون الرجوع لإدارة النادى والجهاز الإدارى بالفريق، وذلك تعقيباً على إعلان باهر المحمدى كابتن الدراويش حصوله على إذن من جوميز بالسفر لألمانيا.

وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إذ افترضنا أن باهر المحمدى تحدث مع جوميز وحصل على إذنه للسفر لألمانيا مثلما يبرر اللاعب موقفه، ما هى صلاحيات جوميز حتى يتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع لمجلس إدارة النادى؟".

وتابع "جوميز مدرب محترف ويعرف دوره جيداً، ونستبعد أن يكون شارك فى هذا التصرف السيىء من كابتن الفريق قبل ساعات من مباراة مصيرية مثل مباراة الرجاء بالبطولة العربية".

وكشف مصدر مقرب من باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى، فى وقت سابق، أن اللاعب حصل على موافقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للسفر لألمانيا للخضوع لفحوص طبية بعد معاناته من التهابات فى الحوض، وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان قد استقر على تحويل باهر المحمدي للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي فور عودته من ألمانيا وعلم ”الخليج 365” أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدي بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه ، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق خاصة أن سفر المحمدي جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى.

Advertisements

وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ما وافق عليه جوميز ليغادر اللاعب أمس القاهرة، وفور علم المحمدى بغضب مجلس الإسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ومن جانبه وعد جوميز المحمدى بإبلاغ ادارة الدراويش بتلقى اللاعب اذن منه قبل السفر.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بعدم معرفة مجلس ادارة النادى الإسماعيلى وجهازه الادارى بحقيقة سفر باهر المحمدى لألمانيا وعدم حصول على اللاعب على اذن قبل مغادرة القاهرة ، وقال مصدر في مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فوجئنا بسفر باهر المحمدي لألمانيا اليوم دون علم النادي ولا نعلم كيف حصل على جواز سفره ويضيف نفس المصدر: "الجهاز الفني فوجئ بغياب اللاعب وتأكدنا أنه لم يحصل على إذن من رئيس النادي "

وتابع: "المحمدي أعلن المقربون منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الإسماعيلي وهذا لم يحدث".

ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الإسماعيلية بداعي الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.