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الشناوى ينتظم فى مران الأهلى وفقرة خاصة للسنغالى بادجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى مران حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق أمس، فى إطار البرنامج الاستشفائى الموضوع للاعبين الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

فيما أدى السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجرى حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدنى، الذى تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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وخصص الجهاز الفنى للفريق وحدات تدريبية خفيفة بالكرة للاعبين فى المران الصباحى اليوم الأربعاء، ويسعى الجهاز الفنى لتخفيف الوحدات التدريبية والبدنية للاعبين، فى ظل ضغط المباريات التى يخوضها الفريق خلال هذه الفترة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى بعد غد الجمعة البورسعيدى فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.

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