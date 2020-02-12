شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود عبد الرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى فى مران الفريق اليوم، والتى واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

كما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل بدايه المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقى، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين، كما قاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

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ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.

في المقابل، فإن كارتيرون يخشى من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة على مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدًا الخميس.

ويفضل كارتيرون الاعتماد على الخبرات في مباراة الترجي نظرًا لقوة المنافس فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الأخيرة.