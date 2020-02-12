شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الصعود للممتاز يداعب فريق سيدات كرة السلة بنادى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع فريق كرة السلة للسيدات بنادى النصر لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل من خلال اجتياز التصفيات التى يُشارك فيها حالياً ويقدم خلالها عروضاً جيدة جعلته أحد الفرق المُرشحة للتأهل للدورى الممتاز.

ويشارك النصر فى الدور قبل النهائى فى التصفيات المؤهلة للدورى حيث يلعب فى مجموعة تضم كلاً من الطيران واستاد المنصورة وتغلّب الفريق النصراوي في المباراة الأولى على الطيران 47-3 وسيلعب السبت المقبل مع استاد المنصورة بملعب الأخير ويتطلع النصر لمواصلة الانتصارت من أجل تحقيق حلم جماهيره وأعضاء النادي بالتأهل للدور الممتاز ويقود الفريق كريم متولي مديراً فنياً وصلاح عبد التواب مُشرفاً على الفريق.

من جانبه قال سامح علي رئيس قطاع كرة السلة سيدات بنادي النصر إن الفريق الأول يُقدم عروضا جيدة هذا الموسم بفضل اجتهاد الجميع فى المنظومة وبذل أقصى ما لديهم من أجل الصعود للدوري الممتاز.

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وأوضح سامح أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق يدعم جميع الألعاب الرياضية فى النادى، ومنها قطاع كرة السلة سيدات بشكل قوى، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على القطاع ككل وزاد من رغبة فريق سيدات السلة في التأهل للدوري الممتاز.

وأشار رئيس قطاع كرة السلة سيدات بنادي النصر إلى أن مجلس الإدارة لا يبخل على القطاع بأي دعم معنوي أو مادى، موضحاً أنه يعمل دائماً على إنهاء وحسم المشاكل التي تظهر في القطاع أول بأول حتى يُحقق القطاع أهدافه خلال الفترة المقبلة ويأتي في مقدمتها الصعود للدور بالممتاز على صعيد كرة السيدات.

ويضم قطاع كرة السلة بنادي النصر مجموعة جيدة من اللاعبات أصحاب القدرات الفنية العالية، كما تتلقى بعض اللاعبات عروض من أندية كبيرة فى الدورى الممتاز، ما يؤكد أن القطاع يسير بخطى جيدة نحو تفريغ مواهب كثيرة بجانب تحقيق طموحات النادى.