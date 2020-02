شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يوجه رسالة لجونيس بعد رحيله عن وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد محمود لاعب النادى الأهلى رسالة لليونانى جونيس مدربه السابق فى وادى دجلة، حيث نشر محمد محمود صورته بقميص وادى دجلة مع جونيس وعلق قائلا: "Good luck in your next step Mr. Takis"، وتدرب محمد محمود تحت قيادة جونيس قبل انتقاله للأهلى وتعرضه للإصابة بالرباط الصليبى مرتين على التوالى.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أن محمد محمود تلقى خبر إصابته بالرباط الصليبى يوم 8 يناير 2019 بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى، ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الإصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى توج بها الفراعنة الصغار بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب.