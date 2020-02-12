الزمالك يبدأ مرانه الثانى استعدادا للترجى بجلسة فنية لكارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقى، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبى والتعليمات الفنية للاعبين.

كما قاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات الإحماء بمران اليوم فى جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين فى مساحات صغيرة.

السوبر يا زمالك هو الهتاف المصاحب للجالية المصرية المتواجدة فى قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة. ويتواجد عدد كبير من الجالية المصرية في قطر وقامو بتحفيز اللاعبين سواء في المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب. وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض. Advertisements ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات. في المقابل فإن كارتيرون يخشى من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة على مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدًا الخميس. ويفضل كارتيرون الاعتماد على الخبرات في مباراة الترجي نظرًا لقوة المنافس فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الأخيرة. أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة، التى وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

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