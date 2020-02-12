شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات تأهيل سعد سمير وحمدى فتحى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن برنامج علاج وتأهيل حمدى فتحى، لاعب الفريق يسير بالشكل الذى حدده الطبيب الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، موضحاً أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا فى زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن فى حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامج العلاج الطبيعى.

وأشار طبيب الفريق إلى أن "فتحى" سيتوجه من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجى، والبدء فى مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألمانى ماير.

وكان حمدى فتحى قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وبدأ فى تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة .

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وتحدث الجهاز الطبى للفريق عن سعد سمير، مدافع الفريق، قائلاً: سيخضع لفحص طبى فى ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن فى حالته وتحديد الخطوة الجديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى بدأه بعد الجراحة.

وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن فولترسيحدد فترة بقاء سعد فى ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامجه العلاجى قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألمانى.

وكان سعد سمير قد خضع لجراحة فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة فى وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى فى الثامنة والربع من مساء بعد غدٍ الجمعة، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.