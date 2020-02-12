شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والترجى صباح غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى التونسى فى تمام العاشرة والنصف صباح غد الخميس، بحضور أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق وطاقم التحكيم الجنوب الأفريقى ومراقب المباراة ومسئولى الأمن واللجنة المنظمة.

وتقام مباراة السوبر الأفريقى فى السادسة مساء الجمعة المقبل بالدوحة بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.

قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تدريبية حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب.

فيما واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى الإصابات والتأهيل.

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وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى فى مران الفريق اليوم، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

كما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل بدايه المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقى، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبى والتعليمات الفنية للاعبين.

فى نفس الوقت قاد أمير عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات الإحماء بمران اليوم فى جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين فى مساحات صغيرة.

وبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجى التونسى المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى الدوحة على لقب السوبر الأفريقى، والتى ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

ويفاضل الفرنسى كارتيرون بين الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة ظهيرى الفريق لمشاركة أحدهما فى مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.