شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يخطر الإسماعيلى بموعد وصوله استعدادا لموقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر نادى الرجاء المغربى نظيره الإسماعيلى بموعد وصوله للإسماعيلية، وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمباراة الفريقين معاً فى نصف نهائى البطولة العربية، ويواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

وطالب جوميز لاعبيه بإغلاق صفحة الدورى والتركيز فى موقعة البطولة العربية الحاسمة، وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى إلى نصف نهائى البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، وأحرز سامى فريوى هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.

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وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى مالديه سعيا لاسعاد الجماهير التى ستتواجد بالآلاف فى المدرجات وخلف الشاشات ولضمان الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة التألق فى البطولة العربية.

وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلى فى نصف نهائى البطولة، ويقام لقاء الذهاب فى الإسماعيلى يوم 16 فبراير الجارى، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء فى 15 مارس المقبل.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف.