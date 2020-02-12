شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع شريف إكرامى وكهربا على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جلسة خاصة مع شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء، وشهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق، وشهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المصرى فى الثامنة والربع من مساء بعد غدٍ الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدورى.

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من ناحية أخرى، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى السفر إلى الإمارات قبل بعثة النادى الأهلى استعدادًا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى فى استاد محمد بن زايد فى أبو ظبى.

وتطير بعثة الأهلى إلى الإمارات يوم 17 فبراير حيث أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات، وتقرر أن يسافر سيد عبد الحفيظ إلى الإمارات قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة من أجل الاطمئنان على كل ترتيبات إقامة بعثة الفريق في أبو ظبي.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.