السوبر الأفريقي.. تقارير تونسية تكشف برنامج الترجي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير تونسية برنامج فريق الترجي الذي يستعد لمواجهة الزمالك المصري في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وكانت بعثة الفريق التونسي قد وصلت إلى الدوحة أمس الثلاثاء، تمهيدًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي، والتي ضمت 22 لاعبًا، بينما تم استبعاد كل من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توغاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.

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وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية إلى أن برنامج الفريق سيشمل على خوض حصتين تدريبيتن اليوم وغدًا، على أن يخصص الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني فقرة تدريبات فنية وتكتيكية.

وأضافت الصحيفة أن مران اليوم سيشهد استقرار الشعباني بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الترجي مباراته ضد الزمالك.

جدير بالذكر أن الترجي يخوض المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يحمل الزمالك لقب كأس الكونفدرالية