مصدر يرد.. هل غياب عبد الحفيظ عن مباراة الأهلي والمصري قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن غياب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري المؤجل من الجولة السادسة لن يكون قانوني.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد أصدرت قرارًا بإيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وذلك على خلفية أحداث مباراة القلعة الحمراء وبيراميدز والتي جرت لحساب الجولة 16 من عمر الدوري الممتاز.

وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قرارها بإيقاف عدد من لاعبي بيراميدز بالإضافة إلى عبد الحفيظ يوم الاثنين الماضي وأثناء مباراة الأهلي مع طلائع الجيش بالجولة 17 من عمر الدوري.

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وقال مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي: "اللجنة تأخرت في إصدار القرار، وكان يجب تطبيق الإيقاف على عبد الحفيظ بداية من مباراة الجيش وذلك لأنها الجولة التالية للمباراة التي شهدت الواقعة والتي استوجب عليها العقوبة."

وأكمل المصدر: "كان يجب إيقاف عبد الحفيظ في هذه المباراة، وتواجده في هذا اللقاء كان خطأ إداري لكنه لن يؤثر على مجريات المباراة."

وضرب المصدر مثلا قائلا: "لو كان هناك إيقاف بحق أحد لاعبي الأهلي وشارك أمام الجيش؟ كان سيحدث أزمة، كان يجب على اللجنة الاجتماع مبكرًا واتخاذ القرارات بشكل مبكر."

فريق بيراميدز كان قد خاض مباراة أمام بيراميدز بالجولة 17 من عمر الدوري وشهدت هذه المباراة تنفيذ عقوبة الإيقاف على لاعبي بيراميدز وعلى ممدوح عيد المدير التنفيذي بعد احداث مباراة الأهلي.