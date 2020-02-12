مران الأهلي.. جلسة خاصة بين فايلر وإكرامي.. الشناوي ينتظم.. وبرنامج استشفائي لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المصري ببطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الجولة السادسة من البطولة المحلية.

من جانبه، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شدد خلالها على أهمية المباراة، مطالبًا لاعبيه بمواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق.

كما أكد فايلر خلال حديثه مع اللاعبين، على أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصري فقط وعدم الإنشغال بأي أمور أخرى خلال هذه الفترة .

وحرص المدرب السويسري على عقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، للاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

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كما تحدث فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق، لتوجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

وشهد المران، تخصيص وحدات تدريبية خفيفة بالكرة ، لتخفيف الوحدات التدريبية والبدنية للاعبين، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق خلال هذه الفترة.

من جانبه، اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة تأهيلية في الجيم، وكان اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة تعرض له قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي منه.

بينما انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في المران، وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق أمس، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

كما أدى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب ، ويخضع اللاعب لبرنامج استشفائي وضعه الجهاز الفني، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وخاض أليو بادجي، مهاجم الفريق، تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق، وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدني الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة.