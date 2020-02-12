الأهلي يوضح تطورات حالة سعد سمير وحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن المدافع سعد سمير سيخضع لفحص طبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر.

وكان سعد قد أجرى جراحة مؤخرًا في وتر أكيلس، بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويطير سعد إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة للتعرف على مدى التحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني.

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على الجانب الآخر، يستكمل حمدي فتحي لاعب الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وأوضح الطبيب، أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا في زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.

وأشار الطبيب إلى أن فتحي، سيتوجه من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجي، والبدء في مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألماني ماير.

وكان حمدي فتحي، قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وبدأ في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة.