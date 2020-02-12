بيراميدز يوضح حقيقة انتقال أحمد الشناوي إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، حقيقة الأنباء التي تتردد حول إمكانية انتقال الحارس أحمد الشناوي إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار فتح الله إلى أن استبعاد الشناوي من قائمة الفريق خلال المباريات الماضية يرجع إلى معاناته من إصابة سابقة بالتزامن مع تألق المهدي سليمان حارس الفريق الأساسي حاليًا.

وقال مدرب بيراميدز، في تصريحات عبر قناة "النهار": "الشناوي حارس كبير ومتواجد معنا في التدريبات بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة معه نهائيًا".

Advertisements

وأكمل: "منذ فترة اشتكى الشناوي من إصابة وفي ظل تواجد المهدي سليمان وتألقه فأصبح من الصعب عودته كأساسيًا من جديد".

واختتم: "المهدي يشارك ويؤدي بشكل جيد والشناوي معنا مثل بقية الحراس ولا توجد أي أزمات".

الجدير بالذكر أن أحمد الشناوي لا يشارك في مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية، بعد أسابيع قليلة من شفاءه من إصابته.