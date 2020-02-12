تقديم مباراة لصنداونز في جنوب أفريقيا قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
قرر الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، تقديم مباراة صنداونز مع بلومفونتين سيلتيك والتي كان مقررًا إقامتها يوم 4 أبريل الجاري.
وحسب ما ذكره موقع كيك أوف الأفريقي، فإن المواجهة تقرر إقامتها يوم 19 فبراير القادم، في إطار مباريات الدوري الجنوب أفريقي.
ويستعد صنداونز لملاقاة الأهلي يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، ضمن مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وعلى الرغم من التقديم، إلا أن صندوانز سيخوض مواجهة أخرى أحد يومي 22 أو 23 فبراير أمام جامعة فال في دور الـ16 من كأس جنوب أفريقيا.
الجدير بالذكر أن صنداونز لديه مواجهة أخرى في الدوري ستقام ضد فريق تشيبا يونايتد يوم السبت القادم.
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