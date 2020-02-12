أليو بادجي يخوض تدريبات بدنية قوية في مران الأهلي

أدى أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. على ملعب التتش بالجزيرة. وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدني الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة. وفقا للبرنامج البدني الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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