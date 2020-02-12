محمد صفوت يفوز على الأسترالي إيبدن في بطولة بنغالورو للتنس

استطاع المصري محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي مواصلة انتصاراته في بطولة بنغالورو بالهند وذلك بعد فوزه على المصنف 39 عالميا سابقا الأسترالي ايبدن . الأسترالي ايبدن . فاز صفوت على إيبدن بنتيجة 7-6 ، 6-7 ، 7-5 في الدور الثاني في مباراة استمرت 3 ساعات و 8 دقائق. مباراة استمرت 3 ساعات و 8 دقائق. المصري صفوت المصنف 14 على البطولة استطاع أن ينقذ نقطتين لخسارة المجموعة الأولى وأن يحول تأخره بكسر في المجموعة الفاصلة ليفوز باللقاء ويتأهل للدور الثالث.

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