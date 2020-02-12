محمد صفوت يفوز على الأسترالي إيبدن في بطولة بنغالورو للتنس

استطاع المصري محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي مواصلة انتصاراته في بطولة بنغالورو بالهند وذلك بعد فوزه على المصنف 39 عالميا سابقاالأسترالي ايبدن .
فاز صفوت على إيبدن بنتيجة 7-6 ، 6-7 ، 7-5 في الدور الثاني فيمباراة استمرت 3 ساعات و 8 دقائق.
المصري صفوت المصنف 14 على البطولة استطاع أن ينقذ نقطتين لخسارة المجموعة الأولى وأن يحول تأخره بكسر في المجموعة الفاصلة ليفوز باللقاء ويتأهل للدور الثالث.
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