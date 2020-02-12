الزمالك يتدرب على الكرات العرضية استعدادًا لمواجهة الترجي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والأخرى يقودها أمير

عبد العزيز بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفية استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين.

يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب بطولة السوبر الإفريقي حيث يدخل الفيريق الأبيض اللقاء بصفته بطلا للكونفيدرالية الموسم الماضي بينما يدخل الترجي الرياضي التونسي اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا .