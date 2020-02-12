مدرب الأهلي يؤكد أهمية مباراة المصري ويطالب اللاعبين بالتركيز

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أهمية مباراة المصري التي تقام مساء بعد غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الأسبوع السادس في بطولة الدوري الممتاز.
وشدد المدير الفني، على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصري ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدةللفريق في مشوار بطولة الدوري الممتاز.
وأكد فايلر خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصري فقط وعدم الإنشغال بأي أمور أخرىخلال هذه الفترة .
وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة. ويواصل الأهلي مرانه صباح اليوم ضمن الاستعداد لمواجهة المصري، فيما يختتم الفريق تحضيراته مساء غد الخميس على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية.
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