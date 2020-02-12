فحص طبي جديد لـ سعد سمير خلال ساعات بألمانيا

قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادي، سيخضع لفحص طبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى

التحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في

ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني. وكان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.