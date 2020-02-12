قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادي، سيخضع لفحص طبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدىالتحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.
وأكد الجهاز الطبي بالنادي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد فيألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني. وكان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي جديد لـ سعد سمير خلال ساعات بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.