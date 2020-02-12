غدًا.. الأهلي يؤدي مرانه قبل السفر للإسكندرية لمواجهة المصري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يؤدي مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها مساء بعد غدالجمعة على استاد حرس الحدود (المكس).
ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعبالتتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.
ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والربع مساء الجمعة على استاد حرس الحدود في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.
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