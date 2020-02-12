فقرات فنية بتدريب الزمالك استعدادا للسوبر الإفريقي

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب.
ويؤدي الفريق تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ببطولة السوبر الإفريقي.
قام الجهاز الفني للفريق الأوللكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية بمنتصف الملعب يقودها بنفسه لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.
أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم
الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي
وقاد أمير عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات
صغيرة.
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