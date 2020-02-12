كريم بامبو يواصل برنامجه التأهيلي مع الزمالك قبل السوبر الإفريقي

واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدمبنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل .
ويؤدي الفريق تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ببطولة السوبر الإفريقي.
ويقود أمير عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدمبالنادي تدريبات الإحماء بمران اليوم في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة. ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الإفريقي.
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