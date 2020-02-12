رياضة | بعد تهميش زيدان له.. مارسيلو يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهميش زيدان له.. مارسيلو يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن اقتراب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد من الدوري اللإيطالي.

وأضاف التقرير أن دخل إنتر ميلان الايطالي للحصول على خدمات مارسيلو​، ليكون في صراع كبير مع الفريق الفرنسي ​باريس سان جيرمان​ متصدر الدوري الفرنسي الذي يسعى لضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير اسبانية فان باريس سان جيرمان لن يحصل على مارسيلو بسهولة بعد دخول انتر على الخط الذي يسعى تحت قيادة المدير الفني الايطالي انتويو كونتي في تحصين الفريق واعادته الى سابق عهده والمنافسة على كافة البطولات محليا وقاريا.

يذكر ان العديد من الاندية الاوروبية تسعى للحصول على توقيع البرازيلي مستفيدة من جلوسه في اغلب الاوقات مع فريقه تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء اضف ان الجماهير المدريدية في الفترة الاخيرة انتقدته كثيرا.