رياضة | برشلونة يزاحم ليفربول على صفقة نيجيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يزاحم ليفربول على صفقة نيجيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة مع ليفربول الإنجليزي، لضم لاعب منتخب نيجيريا ونادي فياريال الإسباني صامويل تشوكويزي.

وذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية، أن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، معجب كثيراً بأداء النيجيري الدولي الشاب، ويسعى لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

على الجانب الآخر، لفت نجم فياريال أنظار كشافي نادي برشلونة الإسباني، بعد آدائه اللافت خلال مباريات الليجا مع الغواصات الصفراء.

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ويؤمن كلوب بقدرته على تطوير موهبة صاحب الـ20 عاماً، وجعله من نجوم الصف الأول للبطل المنتظر للدوري الإنجليزي.

ويسعى برشلونة لمواصلة تدعيم هجوم الفريق بأسماء مميزة في المستقبل، من أجل عودة النادي الكتالوني للهيمنة مرة أخرى على البطولات.

وسجل تشوكويزي أربعة أهداف في الليجا هذا الموسم، وكان ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عن عام 2019، والتي ذهبت للمغربي أشرف حكيمي.

وظهر تشوكويزي مع منتخب النسور الخضراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وحل خلالها منتخب نيجيريا ثالثاً.