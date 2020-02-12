رياضة | الأهلي يجهز شريف إكرامي وبادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز شريف إكرامي وبادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر خلال هذه الجلسة بالحديث مع حارس الفريق الأحمر عن بعض الأمور الفنية الهامة والتحضيرات للمرحلة المقبلة.

كما أدى السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق المران الجماعي.

وكان الجهاز الفني قد خصص للاعب السنغالي برنامجًا بدنيا لتجهيزه للمرحلة المقبلة عقب عودته من السنغال.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤحلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.