رياضة | أفشة ينضم لقائمة الغائبين عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة ينضم لقائمة الغائبين عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب الثنائي محمد مجدي "أفشة" وعلي لطفي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واكتفى علي لطفي بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم بسبب شكواه من إجهاد في عضلة السمانة، والتي تعرض لها قبل مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ويؤدي لطفي برنامجًا تأهيليا للتعافي من الإصابة التي لحقت به تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

فيما خاض محمد أفشة تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه له الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤحلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتا.