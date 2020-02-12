رياضة | رينيه فايلر يعالج أخطاء كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يعالج أخطاء كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشهدت الجلسة قيام المدرب السويسري بتوجيه تعليمات إلى كهربا لتنفيذها خلال المباريات المقبلة.

وفي سياق أخر انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

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وكان الشناوي قد اكتفى بخوض تدريبات منفردة أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي.

وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى القوية التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤحلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.