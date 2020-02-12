رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 160 مليون جنيه إسترليني لضم ثنائي إنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 160 مليون جنيه إسترليني لضم ثنائي إنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للقيام بتدعيمات قوية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل عودة النادي العريق للواجهة المحلية والأوروبية.

وأشارت تقارير إنجليزية لسعى مانشستر يونايتد لضم الثنائي، جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وجاك جيرليش صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن مسئولي الشياطين الحمر يرصدون مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني، لضم الثنائي الإنجليزي صاحبي المستويات المتميزة هذا الموسم.

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وأضافت صن، أن اليونايتد يسعى لضم ماديسون مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، وجيرليش مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ويمتلك الثنائي أرقاماً مميزة خلال هذا الموسم، حيث سجل ماديسون 9 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 30 مباراة هذا الموسم، بينما سجل جيرليش 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة مع الفيلانز خلال 27 مباراة حتى الآن.

ويريد اليونايتد مواصلة تدعيم الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل الرحيل المتوقع للنجم الفرنسي بول بوجبا نحو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد مانشستر يونايتد لزيارة ملعب ستامفورد بريدج مطلع الإسبوع المقبل، لمواجهة فريق تشيلسي، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.