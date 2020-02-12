رياضة | الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء غد الخميس بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه عصر غد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، على أن يغادر الفريق الأحمر إلى الإسكندرية عقب المران للمبيت بأحد الفنادق هناك وفقا لأجندة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز متتالي.

