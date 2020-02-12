رياضة | طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال إحدى تدريبات منتخب مصر وأجى عملية جراحية في ألمانيا حيث من المنتظر عودته للتدريبات في نهاية شهر مايو المقبل.

Advertisements

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب الفريق يسير بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وأوضح الطبيب أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا في زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.