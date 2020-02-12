رياضة | ضربة جديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي جديد في ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأجرى سعد سمير جراحة في وتر إكيليس في ألمانيا بعد إصابته في مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني.

وكان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.